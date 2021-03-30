في العبدة... شاحنة تهدد سلامة الاطفال (صورة)

رصد المارون على اوتوستراد العبدة في عكار، شاحنة من نوع "هيونداي"، تسير على الطريق وعلى جوانبها وفي مقدمتها مجموعة من الاطفال، الذين يتمسكون بالدوافع الحديدية، ما يشكل خطرا واضحا على سلامتهم.