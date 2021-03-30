لبنان

في العبدة... شاحنة تهدد سلامة الاطفال (صورة)

Lebanon 24
30-03-2021 | 16:30
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رصد المارون على اوتوستراد العبدة في عكار، شاحنة من نوع "هيونداي"، تسير على الطريق وعلى جوانبها وفي مقدمتها مجموعة من الاطفال، الذين يتمسكون بالدوافع الحديدية، ما يشكل خطرا واضحا على سلامتهم.
 
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شاحنة

العبدة

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