لبنان

تشييع والد النائب علي حسن خليل

Lebanon 24
30-03-2021 | 16:54
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شيعت حركة "أمل" وأهالي بلدة الخيام وآل خليل، حسن خليل والد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو المكتب السياسي في "أمل" النائب علي حسن خليل. وتقدم المشيعين النائب قاسم هاشم ممثلا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، النائبان أيوب حميد وعلي بزي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، اعضاء هيئة الرئاسة في الحركة: جميل حايك، خليل حمدان وقبلان قبلان، وفد من مشايخ حاصبيا، وفاعليات دينية وبلدية واختيارية وقيادات حركية وكشفية.

أم الصلاة على الجثمان المفتي الشيخ عبد الحسين عبدالله، ثم ووري الثرى في مدافن البلدة. وبعد الانتهاء من مراسم التشييع، تقبلت قيادة الحركة وخليل والأسرة التعازي.

اتصالات
وكان خليل تلقى اتصالات معزية من الرئيس بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
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