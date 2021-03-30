نائب مستقيل يحذر.. هل نعود الى مجاعة 1917؟

غرد النائب المستقيل نعمت افرام عبر "تويتر": "سنة 2017 كان لدي هاجس أن يعيد التاريخ نفسه في مجاعة 1917 ولهذه الغاية دشنا في 4 آذار 2018 نصبا تذكاريا للمجاعة مع غبطة البطريرك "لتنذكر وما تنعاد"، وترشحت للإنتخابات لأقوم بكل ما في وسعي لتلافي ذلك... ولم نلق آذانا صاغية. للأسف اليوم الخطر كبير أن تعاد مجاعة 1917".

سنة 2017 كان لدي هاجس أن يعيد التاريخ نفسه في مجاعة 1917 ولهذه الغاية دشّنا في 4 آذار 2018 نصباً تذكارياً للمجاعة مع غبطة البطريرك "لَتنذكر وما تنعاد"، وترشحت للإنتخابات لأقوم بكل ما في وسعي لتلافي ذلك... ولم نلقَ آذاناً صاغية... للأسف اليوم الخطر كبير أن تُعاد مجاعة 1917. pic.twitter.com/iaw4DzrQzS — Neemat Frem (@neematfrem) March 30, 2021

