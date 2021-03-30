لبنان

حماية المستهلك تنشط في عكار (صور)

Lebanon 24
30-03-2021 | 17:12
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قامت مصلحة حماية المستهلك، في جولة على بعض محطات بيع المحروقات ومحال بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت في عكار، للتأكد من توفر المواد وعدم احتكارها، كما بيعها وفقا للاسعار الرسمية.
 
 
 
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حماية المستهلك

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