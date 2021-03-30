حماية المستهلك تنشط في عكار (صور)

قامت مصلحة حماية المستهلك، في جولة على بعض محطات بيع المحروقات ومحال بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت في عكار، للتأكد من توفر المواد وعدم احتكارها، كما بيعها وفقا للاسعار الرسمية.