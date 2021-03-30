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لبنان
ما هي آخر مستجدات كورونا في السجون اللبنانية... قوى الأمن توضح
Lebanon 24
30-03-2021
|
18:03
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:
1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /965/ حالة من أصل العدد الاجمالي /991/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3752/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء.
وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص:
2- حالة ايجابية في سجن جزين.
3- حالة إيجابية في سجن زحلة.
4- حالة إيجابية في سجن عاليه.
5- 15 حالة ايجابية في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس.
6- في نظارات وحدة الشرطة القضائية، تم تشخيص 4 حالات إيجابية.
7- أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، فلا توجد أي حالة إيجابية".
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