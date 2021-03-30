ما هي آخر مستجدات كورونا في السجون اللبنانية... قوى الأمن توضح

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /965/ حالة من أصل العدد الاجمالي /991/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3752/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء.وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص:2- حالة ايجابية في سجن جزين.3- حالة إيجابية في سجن زحلة.4- حالة إيجابية في سجن عاليه.5- 15 حالة ايجابية في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس.6- في نظارات وحدة الشرطة القضائية، تم تشخيص 4 حالات إيجابية.7- أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، فلا توجد أي حالة إيجابية".