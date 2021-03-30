لبنان

السعودي يعلن إصابته بالفيروس ودعا المخالطين الى اجراء الـPCR

Lebanon 24
30-03-2021 | 18:11
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أعلن المكتب الإعلامي في بلدية صيدا، أن "نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس البلدية المهندس محمد السعودي أظهر إصابته بفيروس كورونا، ودعا كل من تخالط معه لإجراء فحص PCR متمنيا الشفاء لجميع المصابين بهذا الفيروس. كما ويعتذر المهندس السعودي عن الإستقبالات خلال فترة الحجر المنزلي".

وتمنى أعضاء المجلس البلدي في صيدا "الشفاء العاجل للرئيس السعودي سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية".
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