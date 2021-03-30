لبنان

موجة سرقات تطال شبكات الكهرباء في الاقليم

Lebanon 24
30-03-2021 | 17:30
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تشهد منطقة اقليم الخروب، موجة جديدة من السرقات، تطال خطوط وشبكات التيار الكهربائي، عن الأعمدة، والمحطات والمحولات، في ظاهرة جديدة، لم تشهدها المنطقة.

وقد ادت في عدد من بلدات الاقليم الى عزلها وغياب التيار الكهربائي عن احياء منها، بفعل ذلك، وهذا ما جرى مؤخرا في بلدات الجية وبرجا وجدرا ودلهون وغيرها من البلدات، فيما تقدمت دائرة اقليم الخروب التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، بشكاوى في مخافر المنطقة، والتي فتحت بدورها التحقيق بكل حادثة، لمعرفة الفاعلين وسوقهم للعدالة .
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