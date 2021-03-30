إنتداب 32 قاضياً لدى المحاكم الإبتدائية في المحافظات

أصدرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اليوم، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، قراراً بانتداب ٣٢ قاضياً كانوا قد أُلحقوا بوزارة العدل بعد تخرّجهم من معهد الدروس القضائية في العام 2019، لدى المحاكم الإبتدائية في المحافظات كافة، ما سيساهم في تفعيل دورة العمل في المرفق القضائي وتسريع البتّ بالملفات وتخفيف الضغط عن المحاكم الإبتدائية.