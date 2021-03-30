لبنان

ارسلان زار المجلس الدستوري وقدم تصريحا عن الذمة المالية

Lebanon 24
30-03-2021 | 18:45
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زار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان المجلس الدستوري وقدم تصريحا إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية، استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 عن الاثراء غير المشروع.
 
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طلال ارسلان

المجلس الدستوري

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