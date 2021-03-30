ارسلان زار المجلس الدستوري وقدم تصريحا عن الذمة المالية

زار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان المجلس الدستوري وقدم تصريحا إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية، استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 عن الاثراء غير المشروع.