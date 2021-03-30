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لبنان
بعد السرقات المتكررة...هذا ما حصل مع 3 أشخاص في بيروت
Lebanon 24
30-03-2021
|
18:58
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه "تنفيذا لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تكثيف الدوريات في شوارع وأحياء مدينة بيروت على مدار الساعة للحد من عمليات السرقة التي طالت العاصمة، ومنها سرقة أغطية الريغارات، وبعد عملية متابعة من رجال الفوج، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في منطقة المصيطبة سليم سلام دراجة ( توك توك) حمراء اللون على متنها ثلاثة أشخاص، كانت محملة بكمية من الحديد والألمنيوم والأسلاك الكهربائية وغيرها من المواد بالإضافة الى غطاء ريغار عائد للملك العام (الهاتف)، تمت سرقتهم من قبل شخصين سوريين تبين انهما يعملان على الفاتورة لصالح إحدى الجميعات، حيث كانا يقومان بتنظيف مبنى (شارل ديغول) وهو مبنى مهجور في منطقة المصيطبة، مستغلين ظروف وجودهم في المكان وقاما بتوضيب المسروقات المذكورة أعلاه ونقلها من داخل المنزل إلى دراجة ال ( توك توك ) بالاتفاق مع السائق في محاولة منهم لإيصالها إلى إحدى "بور الخردة" في منطقة بئر حسن بهدف بيعها، ليقعوا في قبضة عناصر الدورية قبل الوصول الى مرادهم، وقد تم اقتيادهم الى ثكنة فوج الحرس ليصار بعدها إلى تسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة".
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