لبنان

سفيرة السويد زارت عكار متابعةً لمشروع تمكين السلطات المحلية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية

Lebanon 24
30-03-2021 | 19:22
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زارت سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور محافظة عكار لمتابعة مراحل مشروع "تمكين السلطات المحلية" RESLOG المنفذ من قبل شركة SKL، بدعم من دولة السويد، ضمن الخطة الاستراتيجية للاستجابة للأزمة السورية الهادفة الى تمكين السلطات المحلية على المستوى البشري الانساني لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية خصوصا في اتحادي بلديات جرد القيطع والدريب الاوسط.

استهلت ديسمور الجولة في مركز اتحاد بلديات جرد القيطع، حيث استقبلها رئيس الاتحاد عبد الاله زكريا، وكان نقاش وتبادل افكار في حيثيات المشروع وأولويات الاتحاد في ظل الازمات الحالية.

وعلى الاثر، كان عرض لمناورة قام بها فريق المستجيب الاول الذي تأسس بالشراكة بين الاتحادين وشركة SKL ضمن مبادرة المواطنة الفاعلة.

بعد ذلك تفقد الجميع معمل فرز النفايات الصلبة في بلدة مشمش، ثم كانت زيارة لغابة العذر وسهلات القموعة وغاباتها، وقد أبدت ديسمور اعجابها بجمال طبيعة عكار وغاباتها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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