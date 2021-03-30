لبنان

إطلاق نار في طرابلس والأسباب مجهولة

Lebanon 24
30-03-2021 | 20:10
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أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق أعيرة نارية في محلة الجسر أبو علي في طرابلس لتفر بعدها إلى جهة مجهولة.

ولم تعرف بعد أسباب إطلاق النار.
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طرابلس

إطلاق نار

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