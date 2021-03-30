خبر سار لوزارة الصحة حول عقار الريمديسفير

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه "بعد سلسلة مشاورات مع ممثلي شركات الأدوية المستوردة لعقار Remdesivir، ونظرا للأوضاع الإقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، تم الاتفاق على تخفيض ثمنه والالتزام بالأسعار الواردة أدناه لمختلف الأصناف المستوردة كالتالي:Veklury-Gilead-Khalil Fattal (2+1 free) : 506000 ليرة لبنانية للابرة الواحدة.Remdesivir-Rameda-Mersaco: 214000 ليرة لبنانية للابرة الواحدة.Remdesivir-Broadmed ومثيلاتها : 180000 ليرة لبنانية للابرة الواحدة".كما أعلنت الوزارة عن "إدراج الريمديسفير من ضمن الفاتورة الاستشفائية للمرضى الذين يعالجون على نفقتها. وفي حال اضطر المريض لشرائه، فعلى المستشفيات والصيدليات الالتزام بالتسعيرة المحددة".