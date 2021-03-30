لبنان

فريد هيكل الخازن: كل ما يحصل مسرحية

Lebanon 24
30-03-2021 | 20:28
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غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر" عن قانون استعادة الأموال المنهوبة: "كل ما يحصل مسرحية لكسب الرأي العام، والقوانين موجودة لكن المشكلة في التطبيق، ويجب أن يطلق سراح التشكيلات القضائية، وجهات المحاسبة معطلة، لذلك لن نصل إلى نتيجة".
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فريد الخازن

لبنان

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