فريد هيكل الخازن: كل ما يحصل مسرحية

غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر" عن قانون استعادة الأموال المنهوبة: "كل ما يحصل مسرحية لكسب الرأي العام، والقوانين موجودة لكن المشكلة في التطبيق، ويجب أن يطلق سراح التشكيلات القضائية، وجهات المحاسبة معطلة، لذلك لن نصل إلى نتيجة".