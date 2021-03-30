المحقق العدلي سطّر استنابة حول حسابات شركة سفارو ويستكمل استجواب الموقوفين

سطّر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استنابة قضائية جديدة إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان طلب بموجبها تحديد مصدر الحوالة المالية التي أرسلتها شركة سفارو ليمتد البريطانية إلى وكيلها القانوني في لبنان المحامي جوزف القارح، للتثبت مما إذا كان لهذه الشركة حسابات مالية قانونية في المصارف الخارجية.كما يستأنف البيطار غداً الأربعاء وبعد غدٍ الخميس إستجواب كل الموقوفين بالملف قبل البتّ بتخلية سبيلهم، والتي تقدموا بها بواسطة وكلائهم القانونيين.