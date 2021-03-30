لبنان

تعاملا مع ضباط إسرائليين...وهكذا كان مصيرهما

Lebanon 24
30-03-2021 | 21:28
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكمها في حق السورييَن مصطفى بدري أحمد وبدري مصطفى أحمد بجرم إقدامهما، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التواصل مع ضباط في الجيش الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات عن عناصر ومراكز تابعين لحزب الله.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حق الأول وتجريده من حقوقه المدنية، كما قضى بحبس الثاني لمدة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية.
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