لبنان

"السرقة ماشية"...ومرتكبوها هذه المرة طفلان!

Lebanon 24
30-03-2021 | 21:36
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ألقى عدد من الشبان ليلا القبض على طفلين بعمر ١٤ سنة يقومان بالسرقة في منطقة النبي يوشع حي آل الدهيبي وقد اعترفا بأنه يوجد معهما شخص ثالث يستقل سيارة كان بانتظارهما على مدخل المنطقة.

فيما بعد حضرت الأجهزة الأمنية صباحًا إلى المنطقة وتم توقيف الشابين وفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة من كان معهما.
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