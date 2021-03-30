غادرت منزلها في طرابلس وتبين أنها لدى المخابرات السورية!

أفادت مصادر أن الشابة ياسمين محمد المطري من سكان بلدة الفوار - طرابلس قد غادرت منزلها باتجاه عكار منذ نهار أمس ولم تعد حتى اللحظة.وأفيد أنها شوهدت آخر مرة في بلدة العبودية - سهل عكار مع سائق سيارة أجرة و قد طلب ممن لديه أي معلومات عنها أو شاهدها إبلاغ أقرب مركز قوى أمن داخلي او الاتصال على الرقم: 70/150787وبعد التواصل على الرقم المرفق أفاد ذوو الشابة أنها قد غادرت إلى سوريا لزيارة أقارب لها وقد وردتهم معلومات أنه تم توقيفها في منطقة اللاذقية من قبل المخابرات السورية فيما لم تعرف أسباب التوقيف.