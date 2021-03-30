لبنان

غادرت منزلها في طرابلس وتبين أنها لدى المخابرات السورية!

Lebanon 24
30-03-2021 | 21:53
A-
A+
Doc-P-808279-637527383389740852.jpeg
Doc-P-808279-637527383389740852.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر أن الشابة ياسمين محمد المطري من سكان بلدة الفوار - طرابلس قد غادرت منزلها باتجاه عكار منذ نهار أمس ولم تعد حتى اللحظة. 
وأفيد أنها شوهدت آخر مرة في بلدة العبودية - سهل عكار مع سائق سيارة أجرة و قد طلب ممن لديه أي معلومات عنها أو شاهدها إبلاغ أقرب مركز قوى أمن داخلي او الاتصال على الرقم: 70/150787

وبعد التواصل على الرقم المرفق أفاد ذوو الشابة أنها قد غادرت إلى سوريا لزيارة أقارب لها وقد وردتهم معلومات أنه تم توقيفها في منطقة اللاذقية من قبل المخابرات السورية فيما لم تعرف أسباب التوقيف.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:36 | 2021-03-31
00:26 | 2021-03-31
00:10 | 2021-03-31
00:06 | 2021-03-31
00:01 | 2021-03-31
22:57 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website