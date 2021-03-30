لبنان

أحمد الحريري: يوم الأرض صرخة عكست شدة تعلق الفلسطيني بأرضه

Lebanon 24
30-03-2021 | 22:06
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غرد الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر": "‏على هذه الأرض كما يقول شاعر فلسطين محمود درويش ما يستحق الحياة. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، يوم الأرض صرخة مدوية خرجت من رائحة الأرض وجذروها، في الثلاثين من آذار عام 1976، صرخة خرجت الى الأرض من باطن الأرض، عكست شدة تعلق الفلسطيني بأرضه على مر الزمن، وبأعلى الصوت والمدى".
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