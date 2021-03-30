بلدية صيدا باشرت رفع الزينة المضيئة استعدادا لاستقبال رمضان

باشرت فرق بلدية صيدا، وبتوجيهات من رئيسها محمد السعودي، رفع معالم الزينة الرمضانية "رمزيا" هذا العام نظرا إلى الظروف الراهنة، "إستعدادا لإستقبال الشهر الفضيل".وقد أضيئت مساء اليوم ساحة النجمة في المدينة بزينة ليلية، عبارة عن مجسمات لقبب المساجد.وأمل السعودي في "أن يحمل شهر رمضان المبارك معالم الخير والبركة على الجميع.