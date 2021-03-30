طوني فرنجية قدم للمجلس الدستوري تصريحًا عن الذمة المالية

زار عضو "التكتل الوطني" النائب طوني فرنجيه المجلس الدستوري، وسلم رئيسه القاضي طنوس مشلب، تصريحا عن "الذمة المالية"، استنادا الى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 في شأن الاثراء غير المشروع.