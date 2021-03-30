لبنان

إشكال وظهور مسلّح كثيف في طرابلس...ماذا يجري؟

Lebanon 24
30-03-2021 | 22:49
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وقع إشكال في محلة ساحة النجمة - طرابلس بين المدعو "ه.ص" وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية وعدد من الشبان من منطقة ساحة الدفتار من آل "ح" ليتطور الاشكال لاحقًاً إلى ظهور مسلح كثيف في المنطقة وإلى إطلاق نار بين الطرفين.

وقد امتد الإشكال إلى ساحة الدفتار ومحيطها لتقوم قوة من الجيش بتطويق مكان الإشكال وسط تعزيزاتٍ كبيرة وتعمل على تعقب مطلقي النار ومداهمات منازلهم تمهيداً لتوقيفهم.

وقد عرف أن سبب الإشكال ناتج على تلاسن على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما لم يفد عن وقوع إصابات بين الطرفين.
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