خروق لطيران العدو في الأجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 29 / 3 / 2021 الساعة 17.55 ولغاية 30 / 3 / 2021 الساعة 10.00 سجلت /3/ خروق جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، كفركلا، الناقورة ورميش.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".