جدل حول تصدير الفواكه

تثير قضية تصدير الفواكه والخضار إلى الخارج من أجل العملة الصعبة، لجهة وضع الأموال المحصلة في المصارف الأجنبية جدلاً في بعض الأوساط النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".