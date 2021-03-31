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لبنان
جدل حول تصدير الفواكه
Lebanon 24
31-03-2021
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تثير قضية تصدير الفواكه والخضار إلى الخارج من أجل العملة الصعبة، لجهة وضع الأموال المحصلة في المصارف الأجنبية جدلاً في بعض الأوساط النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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