لبنان

جدل حول تصدير الفواكه

Lebanon 24
31-03-2021 | 00:01
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تثير قضية تصدير الفواكه والخضار إلى الخارج من أجل العملة الصعبة، لجهة وضع الأموال المحصلة في المصارف الأجنبية جدلاً في بعض الأوساط النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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