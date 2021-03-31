رسالة سبقت كلمة

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Lebanon 24
31-03-2021 | 00:06
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استبق قطب حزبي كلمة له بإرسال رسالة إلى مرجع كبير، تتعلق بتقليب الحلول الممكنة للخروج من الأزمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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