لبنان

دعوى ضد مرجع نقدي كبير

Lebanon 24
31-03-2021 | 00:10
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فوجئت أوساط مصرفية باللجوء إلى دعوى قضائية جديدة ضد موظف نقدي كبير، في عاصمة أوروبية، وذات تأثير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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