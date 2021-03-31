الحراك الدبلوماسي لم يفض حتى الآن إلى نتائج حاسمة

علمت "السياسة" أن "الحراك الديبلوماسي اللافت الذي تشهده بيروت، لم يفض حتى الآن إلى نتائج حاسمة، بعدما لمس عدد من السفراء العرب والأجانب، مدى تصلّب أركان المنظومة الحاكمة الذين لا يريدون التنازل عن مصالحهم من أجل مصلحة الناس والبلد، بدليل أن اجتماعات السفراء مع المسؤولين اللبنانيين لم تؤدّ إلى أي حلحلة على صعيد تشكيل الحكومة، بفعل الشروط والشروط المضادة التي كان يضعها كل فريق"، وسط تحذيرات عبّر عنها دبلوماسيون في الوقت نفسه، من تصاعد المخاوف الأمنية على الاستقرار الداخلي، إذا ما استمر هذا الفلتان السائد على كل الأصعدة، توازياً مع انهيار ما تبقى من مؤسسات.