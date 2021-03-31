لبنان

المرعبي لـ"الأنباء": محاولات سحب التكليف من الحريري خطيرة جداً

Lebanon 24
31-03-2021 | 00:50
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وصف الوزير والنائب السابق معين المرعبي محاولات الفريق الرئاسي سحب التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس سعد الحريري بالخطيرة جداً، معتبراً انها "هرطقات غير دستورية وليس لها أي أسس، والخشية انه عند صدور الأوامر من إيران، بإمكان حزب الله وحلفائه القيام بتعديل الدستور كما يشاءون، بعد ان نجحوا في إقرار قانون انتخابي مسخ وغير عادل، تمكن من خلاله حزب الله من الحصول على هذين الثلثين الضروريين لتعديل الدستور".

وقال المرعبي في تصريح لـ "الأنباء": "الجميع يعلم ان من بيده تشكيل الحكومة او تعطيلها، هو حزب الله ومن خلفه إيران، التي باتت تسيطر على المؤسسات والسلطات الرسمية في لبنان، كما أعلن أحد المسؤولين الإيرانيين، ويضعون رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل في الواجهة، من أجل التلطي خلفهما، وقد تجلى ذلك من خلال تصريحات المؤتمرات الصحافية العنصرية التي أقامها باسيل، وكان واضحا السعي من خلالها إلى «تطفيش» الرئيس سعد الحريري عبر حمله على الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة".
المصدر: الانباء الكويتية
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