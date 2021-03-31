لبنان

المدعي العام المالي يستدعي باسيل ثم يتراجع لأسباب غير معلومة

Lebanon 24
31-03-2021 | 01:06
A-
A+
Doc-P-808308-637527497898267445.jpg
Doc-P-808308-637527497898267445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت "الأنباء" من مصادر قضائية أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بصفته وزيرا سابقا للطاقة والمياه، إلى جلسة تحقيق في ملف استئجار البواخر التركية، ثم تراجع عن هذا الاستدعاء لأسباب غير معلومة.

وأفادت المصادر بأن "القاضي إبراهيم أرسل مذكرة لتبيلغ باسيل بضرورة المثول أمامه، عبر الأمانة العام لمجلس النواب لكونه نائبا في البرلمان، إلا أنه عاد وسحب هذه المذكرة قبل وصولها إلى المجلس النيابي، بحجة تعديل موعد الجلسة، دون ان يحدد موعدا جديدا له".

ورأت المصادر نفسها أن "استدعاء باسيل قد يأتي في سياق استجواب كل وزراء الطاقة السابقين، خصوصا أن القاضي إبراهيم كان استدعى قبل أيام إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت الوزيرة السابقة ندى البستاني واستمع إلى إفادتها في هذا الملف"، معتبرة أن "إفادة باسيل أساسية في هذا الملف، خصوصا أن الأخير هو أبرم اتفاقية استئجار بواخر الكهرباء من تركيا في العام 2012، والتي راكمت عجز الخزينة اللبنانية وأرقام الدين العام، وكان أكثر المدافعين على طاولة مجلس الوزراء عن تجديد العقود معها منذ العام 2012 حتى الآن".
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:40 | 2021-03-31
07:14 | 2021-03-31
07:07 | 2021-03-31
06:52 | 2021-03-31
06:51 | 2021-03-31
06:46 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website