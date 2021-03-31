لبنان

الطبخة الحكومية لم تنضج بعد

Lebanon 24
31-03-2021 | 01:26
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أكّد مصدر وزاري سابق يعمل على خط التأليف ان "الطبخة الحكومية لم تنضج بعد رغم الضجيج الداخلي والخارجي".

وكشف عبر "اللواء" عن ان "البحث يدور الآن حول ما إذا كان هناك من ثلث معطّل أم لا في المساعي الجارية لتأليف الحكومة، فإذا أخذ رئيس المجلس الذي يستعد للمبادرة في اتجاه تقريب وجهات النظر وعداً نهائياً من كل الأطراف بعدم وجود ثلث معطّل في أية توليفة حكومية، فإنه سينتقل إلى المرحلة الثانية وهي جمع الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة حسب الدستور والميثاق".

وأكّد المصدر ان "هناك تلاقياً بين الرئيس برّي والبطريرك الماروني لناحية تأليف حكومة اختصاصيين لا حزبيين لا ثلث معطّل فيها لأي فريق، وان تؤلف وفق الدستور والميثاق بعيداً عن أية اجتهادات وإذ شدّد على ان البطريرك الراعي لا يدخل في مسألة الأرقام"، لافتاً إلى ان "رئيس المجلس يميل إلى فكرة ان تكون الحكومة من 24 وزيراً".
المصدر: اللواء
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