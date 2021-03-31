وفاة سجين في رومية بظروف غامضة

حصلت صفحة "وينيه الدولة" على معلومات عن جريمة مروعة وقعت منذ بعض الوقت في سجن روميه نتج عنها مقتل شاب ثلاثيني يدعى أحمد الكيال بعدما وجد مشنوقا داخل احد زنازين سجن رومية.ويقطن الكيال في منطقة المدينة الرياضية في بيروت داخل مخيم الغواش، متأهل وأب لطفلين.تدور التحليلات عن تعرضه للقتل من قبل آخرين عبر شنقه وترك جثته لتجدها الاجهزة الامنية معلقة فيما تدور نظرية اخرى حول إنتحاره بنفسه يدحضها اصحاب "نظرية" أن الكيال من اصحاب السوابق وهذه ليست أول مرة يدخل فيها السجن وهو معتاد على حياة السجون..حضرت الادلة الجنائية وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة ولا بد وأن الساعات القادمة ستحمل حل لغز مقتل السجين الذي قتل بطريقة غامضة.