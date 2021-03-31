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لبنان
سلسلة لقاءات عقدها ابراهيم في فرنسا
Lebanon 24
31-03-2021
|
02:19
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ذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، التي يقوم بها إلى فرنسا بدعوة رسمية، عن سلسلة من اللقاءات عقدها في العاصمة باريس مع عدد من المسؤولين الفرنسيين.
وأشارت إلى أنه "جرى البحث خلال هذه اللقاءات بالعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، وما يتعلق بتفعيل المبادرة الفرنسية،
وتمت مناقشة ملف مكافحة الارهاب"، وعدد من القضايا، بينها الملف الحاضر دائماً على جدول اتصالات اللواء ابراهيم مع
المسؤوليين الفرنسين، المتعلق بالأسير اللبناني جورج عبدالله.
المصدر:
اللواء
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