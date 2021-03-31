لبنان

تشويش

Lebanon 24
31-03-2021 | 04:43
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لوحظ ان المفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان قصد اصدار بيان تزامنا مع استقبال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وفدا من "القوات اللبنانية" في بادرة لافتة ما فسره احد اعضاء المجلس بانه "تشويش على الزيارة".
 
المصدر: النهار
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