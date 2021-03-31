حسابات مناطقية

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Lebanon 24
31-03-2021 | 04:48
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اندهش قيادي سابق في 14 آذار من مواقف زعيم سياسي، ليستطرد قائلاً إنّه القلق والخوف على منطقته.
 
المصدر: النهار
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