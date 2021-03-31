لبنان

رفع أجور

Lebanon 24
31-03-2021 | 04:50
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شهد تجديد عقود المتعاقدين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعديلاً في الأتعاب الشهرية، حيث تم رفع أجر مساعدات وزير المالية ومديرة مكتبه إلى سبعة عشر مليون ليرة شهرياً.
المصدر: نداء الوطن
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تجديد عقود

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