لبنان

هدر في سيارات الجمارك!

Lebanon 24
31-03-2021 | 04:59
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لا تزال مئات السيارات العائدة للمديرية العامة للجمارك بتصرف بعض المستشارين والمتنفذين خارج المديرية، ما يكبد الخزينة هدراً بمئات الملايين شهرياً.
المصدر: نداء الوطن
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