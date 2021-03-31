رعد في عين التينة: قراءة في زيارة روسيا والحكومة

كتبت غادة حلاوي في"نداء الوطن": يترنح الملف الحكومي بين حدين، الاول اعتقاد الرئيس المكلف سعد الحريري ان الرئيس ميشال عون انما يسعى لجره الى الاعتذار، والثاني اعتقاد عون ان الحريري يتمنع عن تشكيل الحكومة افشالاً للعهد. وتحت سقف هذا الخلاف باءت كل المبادرات المطروحة بالفشل بما فيها تلك التي سعى اليها البطريرك بشارة الراعي. أما "حزب الله" فيستشف مرونة من عون في ما يتعلق بالثلث المعطل، وفي اعتقاده أنّ "حكومة من 24 وزيراً تمثل حلاً مرناً للخروج من المراوحة، يرفضه الرئيس المكلف لاسباب داخلية ربما تكون متصلة بتهربه من تحمل اعباء الازمة المتفاقمة او رهانه على رضى سعودي صعب المنال".

وعلى هذا الأساس، يضع "حزب الله" الكرة في ملعب الرئيس المكلف "لا سيما بعدما أبدى عون استعداده للتسوية"، ويرى توسعة الحكومة "مفتاحاً لحل العقد يميل اليه الجميع باستثناء الحريري"، ولو ان النقاش في تفاصيل اي توسعة قد يدخل النقاشات في زواريب التوزيع الطائفي لا سيما على المقلب المسيحي، وليس بعيداً ان نشهد خلافاً مستجداً، خصوصاً ان الصيغة لم تعرض على عون بعد.

محركات "حزب الله" كما غيره توقفت راهناً عن البحث الحكومي بتفاصيله، وزيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد الى عين التينة هدفها الاساس وضع بري في اجواء زيارته الى روسيا وما نتج عنها، وليس محصوراً طبعاً بالملف الحكومي. فالحكومة لا تتألف في موسكو رغم كونها كانت حاضرة من جملة المواضيع التي جرى بحثها.