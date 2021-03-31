إقبال غير المسبوق على فرز النفايات.. التجار السوريون "فايتين فوتة قوية عالسوق"

كتبت رحيل دندش في "الأخبار": لم تفعل كل الدعوات والحملات التي نظّمتها سابقاً وزارة البيئة وجمعيات بيئية كثيرة فِعل الانهيار الاقتصادي الذي دفع كثيرين الى التفتيش عن «القرش» ولو في كومة من النفايات. عاطلون عن العمل ومصروفون من أشغالهم وباحثون عن مدخول إضافي يواجهون به انهيار قيمة الليرة، وجدوا في فرز النفايات من المصدر وبيع القابل منها لإعادة التدوير والتصنيع واحداً من السبل القليلة للتكسب.

بعد صرفه من عمله في أحد محال السوبرماركت، بدأ سامر جمع البلاستيك من البيوت لبيعه إلى أحد تجار الخردة. «أقوم بجولة يومية على بيوت أقارب وأصدقاء يجمعون الغالونات وقناني الشامبو وعبوات التنظيف والمياه المعدنية من بيوتهم ومن معارفهم وجيرانهم، وعندما أجمع كمية «محرزة» أبيعها لصاحب إحدى البُوَر». يتقاضى الشاب العشريني بين 2000 ليرة و4000 لكيلو البلاستيك، «حسب النظافة والنوعية».

عدد المقبلين على جمع البلاستيك يزداد مع غلاء المنتجات البلاستيكية المستوردة، وحاجة السوق المحلية إلى المواد الأولية. ويعاد تصنيع هذه المواد بعد فرمها وتذويبها كأقفاص للخضر، وطاولات وكراس ومستوعبات.

بيار بعقليني، مؤسس شركة إدارة نفايات لبنان، أوضح أن المواد التي يعاد تدويرها «تتحوّل إلى مواد أولية يحتاج إليها الصناعي اللبناني في الوقت الحالي ليشغّل معامله. وبدلاً من أن يحوّل فريش دولار إلى الخارج لاستيرادها يشتريها من السوق المحلية» مشيراً إلى أن «في الإمكان إدخال ما يصل الى 50 في المئة من البلاستيك المعاد تدويره إلى المنتج بالجودة نفسها مع خفض الكلفة على المصنّع والمستهلك».

لكن المفارقة أن هذه الطفرة لا تستفيد منها المصانع اللبنانية. بحسب علي شعبان، وهو صاحب معمل فرز وتوضيب في الشويفات، فإن التجار السوريين «فايتين فوتة قوية عالسوق». إذ يدفعون سعراً أعلى لـ«البلاستيك المفروم»، ما أدى الى تنشيط التهريب إلى سوريا.