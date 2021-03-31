باصات النقل السياحي.. قطاع مقطوع من شجرة!

كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن": في حين تعلو صرخات مختلف القطاعات الاقتصادية وتُبحّ اصوات مطلقيها عبثاً، تبقى صرخة أصحاب مكاتب النقل السياحي مكبوتة مخنوقة في الصدر لا تكاد تسمع. الحافلات السياحية، البولمان، الباصات وحتى " اوتوكارات" المدارس كلها متوقفة، رابضة في أرضها تنتظر فرجاً لا يبدو قريباً. السياحة في حالة غيبوبة كاملة ومعها وسائل النقل السياحي التي كانت في ما مضى شرياناً يبث الحياة في المناطق اللبنانية ويحتضن السياح ودولاراتهم الـ "فريش" ويحوّلها دماً يحيي عروق الوطن.

قطاع النقل السياحي يئنّ بصمت على الرغم من الوجع الكبير الذي يعانيه؛ قطاع مشلول متوقف تماماً عن العمل منذ شباط 2020 بعد تباطؤ وتيرته بدءاً من انتفاضة تشرين وما تلاها من أحداث. توقف قسري ألغى كل مدخول لكنه لم يعفِ أصحاب الباصات والحافلات السياحية من تعهداتهم المالية تجاه موظفيهم وسائقيهم ومن إنفاق مبالغ كبيرة على الآليات المتوقفة وتكبّد خسائر فادحة. الجهات المختصة بدورها لم تخفف عنهم اذ لم تعفهم من دفع الميكانيك الذي لا يزال يسبّب إشكالية لم تعالج بعد ولا من اشتراكات الضمان ولم تؤمن حتى جدولة الأقساط المترتبة عليهم للمصارف.

أعباء بلا إعفاءات

المشاكل تتراكم تاركة القطاع السياحي في شبه موت سريري. يقول السيد وليد عاقوري، وهو صاحب شركة نقل سياحي ونقل عام، أن العمل كان جارياً لتأسيس نقابة تجمع أصحاب مكاتب النقل السياحي وقد تم تقديم الأوراق الضرورية الى وزارة العمل للحصول على موافقتها لكن الأمور توقفت نتيجة استقالة الحكومة. منذ بداية شهر آب الماضي رفع هؤلاء الصوت مع كل النقابات السياحية في اجتماع جرى في فندق بريستول لمساعدة القطاع واعطوا وزارة السياحة مدة شهر للاستجابة لمطالبهم على أن يقوموا بحركة تصعيدية بعد ذلك، لكن انفجار المرفأ اطاح بكل تحركاتهم لتأتي بعده الأزمة المالية وتزيد الأوضاع تدهوراً. يؤكد عاقوري أنهم طالبوا الدولة بإلغاء رسوم الميكانيك وصدر قرار بإلغاء سنة من أصل اثنتين لكل اللوحات العمومية لكن حتى الآن يبدو القرار غير واضح ما إذا كان يشمل اللوحات السياحية الخضراء وفق ما يقول السيد فادي بارود صاحب إحدى شركات النقل السياحي.

وما هذا سوى غيض من فيض ما يواجهه أصحاب مكاتب النقل السياحي من مشاكل. فكثر منهم لا يزالون يدفعون أقساط الباصات التي اشتروها، الى المصارف، وبحسب تعميم مصرف لبنان فإن الباص المسجل باسم شركة سياحية يتم دفع القسط المستحق عليه بالدولار وفق سعر المنصة اي 3900 ليرة. والأدهى من ذلك يؤكد عاقوري ان من يملك حساباً مصرفياً بالدولار يتم الحجز على حسابه لتحصيل الأقساط المستحقة...