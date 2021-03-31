لبنان

بعد أنباء عن دخول عناصر من المخابرات إلى مطعم بالمتن والتحقيق مع رواده.. الجيش يوضح

Lebanon 24
31-03-2021 | 07:14
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:" أورد أحد المواقع الإلكترونية خبرا مفاده دخول عناصر من مديرية المخابرات إلى مطعم في منطقة المتن، وقيامهم بالتحقيق مع رواده على خلفية وجود أحد الكوادر الحزبيين داخله.

 

يهم قيادة الجيش أن تنفي هذا الخبر، وتوضح أن دورية من مديرية المخابرات قامت باستطلاع محيط المطعم المذكور تلافيا لوقوع إشكال، بعد توافر معلومات في هذا الخصوص.

 

كما وتؤكد أن أي إجراء تتخذه وحدات الجيش يتم بناء على أوامر قيادته، بهدف صون الاستقرار والسلم الأهلي، وتدعو إلى توخي الدقة في تناول أي أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبت من صحة هذه المعلومات قبل تداولها.

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