رعد عند بري لهذا السبب

افاد مطلعون على اجواء عين التينة ان زيارة النائب محمد رعد الى الرئيس نبيه بري امس تندرج في سياق تنسيق الموقف من مجمل التطورات السياسية والحكومية اضافة الى اطلاع رئيس المجلس على اجواء زيارة وفد حزب الله الى روسيا.

وتفيد المعلومات ان بري وحزب الله يتشاوران تحديدا في مسألة امكان القيام بمسعى بين الرئيسين عون والحريري الازمة الحكومية.

في المقابل تفيد معلومات اخرى ان الزيارة عشية إطلالة السيد نصرالله اليوم أتت في سياق تصحيح خطأ عدم تنسيق المواقف مع بري قبل إطلاقها، بعد التباينات بين الحزب والحركة التي ظهرت في اعقاب خطاب نصرالله الاخير وتزامنت مع اشكالات بين جمهور الفريقين جرى تطويقها بسرعة.