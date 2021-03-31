لبنان

الراعي يرفع الخطوط الحمراء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-03-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-808377-637527744474359007.jpg
Doc-P-808377-637527744474359007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبدي البطريرك الماروني بشارة الراعي استياءه الشديد من عدم تجاوب المسؤولين المعنيين مع مساعي حل الازمة الحكومية والمالية، متجنبا في الوقت ذاته التصويب المباشر بالاسماء لعدم اضافة تعقيدات اضافية على الازمة، وفق ما يقول مقربون منه.

 

الا ان اللافت في موقف الراعي امس انه رفع الخطوط الحمراء التي كان  تردد انه وضعها بموضوع رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان في فترات سابقة، في اشارة واضحة ان استياءه بلغ اوجه من تفشيل مسعاه الوفاقي، لا سيما بعد التقارير المقلقة التي تلقتها بكركي عن ارقام الهجرة خصوصا في صفوف الشباب .

 

وجاء موقف الراعي امام "مجموعات الثورة" لافتا جدا فقال "لم اغط احدا يوماً ولم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان.. وأنزلوا العقوبات بالجميع. لست مع استقالة رئيس الجمهورية لان هناك آلية في الدستور لذلك، ترتكز على الخيانة الوطنية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:07 | 2021-03-31
11:05 | 2021-03-31
11:00 | 2021-03-31
10:43 | 2021-03-31
10:30 | 2021-03-31
10:30 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website