بسام فارق الحياة.. أصيب بطلق ناري منذ شهر في طرابلس

توفي الشاب "بسام الموري" صباح اليوم الأربعاء، متأثراً بجراحه، نتيجة اصابته بطلق ناري منذ حوالي الشهر في محلة الزاهرية - طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".



وكان قد نقل في حينها الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء للعلاج