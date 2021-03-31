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لبنان
بسام فارق الحياة.. أصيب بطلق ناري منذ شهر في طرابلس
Lebanon 24
31-03-2021
|
07:57
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توفي الشاب "بسام الموري" صباح اليوم الأربعاء، متأثراً بجراحه، نتيجة اصابته بطلق ناري منذ حوالي الشهر في محلة الزاهرية - طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".
وكان قد نقل في حينها الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء للعلاج
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