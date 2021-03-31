بري يحاذر الحديث عن " مبادرة" لهذا السبب

عكست كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية الجلسة التشريعية الاخيرة حجم القلق لديه من الاوضاع الراهنة والتدهور الحاصل على كل المستويات، نتيجة تفشيل كل مساعي الحلول السابقة، ولذلك فهو يحاذر هذه المرة الاقدام على طرح اي مبادرة جديدة قبل الحصول على موافقة كل الاطراف، متحدثا، وفق اوساطه، ليس عن مبادرة بل عن وجهة نظر قابلة للبلورة، اذا صفت نيات المعنيين بالتأليف .

وفي المعلومات ان خطة بري تقضي بالحصول على موافقة مبدئية من عون والحريري على حكومة 24 وزيرا دون ثلث معطل ومن ثم الانتقال الى الجانب الخاص بتوزيع الحقائب وآلية تسمية الوزراء .

والمفارقة الاولى انه فيما ذُكر ان الرئيس الحريري ابلغ الرئيس بري موافقته على طرح حكومة من 24 وزيرا اذا وافق رئيس الجمهورية عليه، ردت اوساط قصر بعبدا بالقول "ان عون لم يتسلّم بعد اي مبادرة من بري".