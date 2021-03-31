لبنان

بري يحاذر الحديث عن " مبادرة" لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-03-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-808384-637527768335805957.jpg
Doc-P-808384-637527768335805957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عكست كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية الجلسة التشريعية الاخيرة حجم القلق لديه من الاوضاع الراهنة والتدهور الحاصل على كل المستويات، نتيجة تفشيل كل مساعي الحلول السابقة، ولذلك فهو يحاذر هذه المرة الاقدام على طرح اي مبادرة جديدة  قبل الحصول على موافقة كل الاطراف، متحدثا، وفق اوساطه، ليس عن مبادرة بل عن وجهة نظر قابلة للبلورة، اذا صفت نيات المعنيين بالتأليف .

 

وفي المعلومات ان خطة بري تقضي بالحصول على موافقة مبدئية من عون والحريري على حكومة 24  وزيرا دون ثلث معطل ومن ثم الانتقال الى الجانب الخاص بتوزيع الحقائب وآلية تسمية الوزراء .

 

والمفارقة الاولى انه فيما ذُكر ان الرئيس الحريري ابلغ الرئيس بري موافقته على طرح حكومة من 24 وزيرا اذا وافق رئيس الجمهورية عليه، ردت اوساط قصر بعبدا بالقول "ان عون لم يتسلّم بعد اي مبادرة من بري".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:07 | 2021-03-31
11:05 | 2021-03-31
11:00 | 2021-03-31
10:43 | 2021-03-31
10:30 | 2021-03-31
10:30 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website