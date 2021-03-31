الصلح تمّ بين عضوّي بلدية طرابلس احمد الباشا وتوفيق العتر (صورة)

بعد الاشكال الذي وقع منذ يومين بين عضوّي بلدية طرابلس احمد الباشا وتوفيق العتر والذي تطور حينها الى اطلاق نار داخل المجلس البلدي، ثم تبادل اطلاق نار على مكتبيّ العضوين في مناطقهما، تمت مساء أمس الثلاثاء المصالحة بينهما في منزل رئيس نقابة تجار سوق الخضار عزام شعبو، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.