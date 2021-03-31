لبنان

الصلح تمّ بين عضوّي بلدية طرابلس احمد الباشا وتوفيق العتر (صورة)

Lebanon 24
31-03-2021 | 09:06
A-
A+
Doc-P-808392-637527787243212215.jpeg
Doc-P-808392-637527787243212215.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الاشكال الذي وقع منذ يومين بين عضوّي بلدية طرابلس احمد الباشا وتوفيق العتر والذي تطور حينها الى اطلاق نار داخل المجلس البلدي، ثم تبادل اطلاق نار على مكتبيّ العضوين في مناطقهما، تمت مساء أمس الثلاثاء المصالحة بينهما في منزل رئيس نقابة تجار سوق الخضار عزام شعبو، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:07 | 2021-03-31
11:05 | 2021-03-31
11:00 | 2021-03-31
10:43 | 2021-03-31
10:30 | 2021-03-31
10:30 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website