وفاة مسؤول حزبي في طرابلس بعد أيام من إطلاق النار عليه

توفي اليوم مسؤول حزبي في طرابلس اليوم متأثرا بجروح كان أصيب بها نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مجهولين على دراجة نارية أثناء تنقله في المنطقة.

وتردد أن المسؤول الحزبي ويدعى بسام الموري كان بصدد العمل على إعادة فتح مكتب لأحد الأحزاب العقائدية في منطقة الزاهرية بطرابلس.