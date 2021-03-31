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لبنان
وفاة مسؤول حزبي في طرابلس بعد أيام من إطلاق النار عليه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-03-2021
|
09:30
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توفي اليوم مسؤول حزبي في طرابلس اليوم متأثرا بجروح كان أصيب بها نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مجهولين على دراجة نارية أثناء تنقله في المنطقة.
وتردد أن المسؤول الحزبي ويدعى بسام الموري كان بصدد العمل على إعادة فتح مكتب لأحد الأحزاب العقائدية في منطقة الزاهرية بطرابلس.
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