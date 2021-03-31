لبنان

هذه المنطقة تحتَ رحمة اللصوص.. فهل مَنْ يتحرك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-03-2021 | 10:05
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تشهد منطقة الجومة في عكار عمليات سرقة متكررة للمنازل غير المأهولة او المهجورة، ويعمل اللصوص على رصد الحركة في البلدة بشكل دقيق قبل ان يقوموا بسرقة كل ما تطاله ايديهم من ادوات زراعية واسلاك كهربائية وحديد وما خفّ حمله. وقد ازدادت هذه السرقات بعد تدهور الوضع الاقتصادي وإرتفاع سعر صرف الدولار .

 

وقد قام شبان البلدة بالتنسيق مع شرطة البلديات بتسيير دوريات ليلية في البلدة حفاظاً على أمنها وسلامة أهاليها، مناشدين رئيس إتحاد بلديات الجومة روني الحاج ورئيس شرطة إتحاد بلديات الجومة جورج الصانع والاجهزة الأمنية التعاون  لوضع حدٍ لهذه السرقات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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