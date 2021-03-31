خواء سياسي.. تشريعات مكافحة الفساد حبر على ورق

أقر المجلس النيابي في جلسة الاثنين اقتراح قانون استعادة الاموال المتأتية عن الفساد وهو القانون الذي كان اسمه في الأصل استعادة الاموال المنهوبة وكان قد تقدم به نواب من" تكتل لبنان القوي" لكن أدخلت عليه تعديلات جوهرية نتيجة الملاحظات التي ابدتها وزارة العدل خلال الاجتماع الأخير للجان المشتركة قبل إحالته على الهيئة العامة.

كانت صلاحيات دائرة استعادة الأموال سوف تقتصر على التنسيق اجرائيا وتخطيطيا في متابعة أعمال استعادة الأموال وهي صلاحيات غير كافية من ناحية تشكيل مرجعية فاعلة لإدارة الملف، لولا الملاحظات الثلاث التي أبداها النائب علي فياض في جلسة الأونيسكو، والمتصلة ب:اولا التأكيد على أن صلاحية دائرة استعادة الأموال هي إعداد الخطط والاستراتيجيات لاستعادة الأموال المتأتية عن الفساد وليس الاقتصار على خطط تنسيق أعمال استعادة الأموال.ثانيا إعطاء الدائرة الحق بالاطلاع على أية معلومات لدى الأجهزة والجهات المعنية تتصل بملفات الفساد محل المتابعة، علما ان النص قبل تعديله كان يحرم الدائرة هذه الصلاحية تحت عنوان احترام حدود وصلاحيات الأجهزة الأخرى.ثالثا التمييز بين الأموال المستعادة والأموال التي هي قيد الاستعادة بحيث جرى تعديل النص من حيث حصر إدارة واستعمال واستثمار الصندوق السيادي للأموال المستعادة حصرا، أما الأموال المحجوزة أو المجمدة فيقتصر العمل على إدارتها من دون الحق بالتصرف بها.على أي حال فإن القانون في نسخته التي أقرت يوم الإثنين عدلت في المقترح الأساسي الذي كان ينص على تشكيل هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة واستبدلت بدائرة ملحقة بالهيكلية الإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.إن منظومة التشريعات التي جرى إقرارها لغاية اللحظة، من الاثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية مما يعني أن على مجلس النواب أن يعيد نقاشه مجددا، والقانون المتصل باسترداد الأموال، كل هذه التشريعات لم تأخذ طريقها الى التطبيق بعد ولم يلمس المواطنون أي أثر ملموس مترتب عليهة، أولا لأن القضاء لم يستفد لغاية اللحظة من المرونة الكبيرة التي انطوى عليها قانون الإثراء غير المشروع لتسهيل عمل القضاء في ملاحقة حالات الاثراء غير المشروعة وتغليظ الأحكام . وثانيا لأن الهيئة الوطنية التي تشكل ركيزة ترصد الفاسدين واتهامهم لم يجر تشكيلها لغاية اللحظة.من الناحية العملية والإجرائية لم تتقدم عملية مكافحة الفساد ولن تتقدم في ظل الصراع على المكاسب وجني الحصص والنكايات السياسية، ويبدو أن هذا الأمر جزء من العطب الذي يصيب أجهزة الدولة ويعطل فعاليتها، ومن الصعوبة بمكان تخيل امكانية إيجاد حلول لهذا الصنف من المشاكل والعقبات في ظل حالة الفراغ الحكومي القائمة وعمق المأزق السياسي الذي يخيم على البلاد وتمادي حالة الانهيار الشاملة التي تصيب الواقع الاقتصادي والمالي والمعيشي مع ارتفاع سعر الصرف وغلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة وترهل مؤسسات الدولة على نحو خطير وغير مسبوق.تبدو حلقات الازمة الراهنة متداخلة ويصعب فصلها عن بعضها البعض، وعلى الارجح، انه رغم الضرورة القصوى لتأليف حكومة بصورة عاجلة الا أنه يبدو جليا أنه لم يعد كافيا لاستعادة الاستقرار وانتظام الواقعين الاقتصادي والسياسية في لبنان، بل إن الامر أصبح يحتاج إلى حلول جذرية وبنيوية لم توضع على طاولة البحث لغاية اللحظة.