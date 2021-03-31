لبنان

اعتصام مفتوح لموظفي معمل دير عمار اعتبارا من الغد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-03-2021 | 10:30
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عقد موظفو وعمال معمل دير عمار لتوليد الطاقة الكهربائية اجتماعا مع مدير عام شركه "برايم ساوث" المشغّلة للمعمل السيد خالد العلمي لمناقشة موضوع الحصول على عقود رسمية من الشركة بعد قيامهم بالعمل منذ 15 شباط من دون عقود بالاضافة لزيادة الرواتب بسبب الاوضاع الراهنة والوضع المعيشي والاقتصادي.

 

وقد اعلن العلمي انه الى جانب الموظفين في مطالبهم  وحقوقهم، ولكنه اعلمهم انه "لم يتم التوصل الى اتفاق مع  شركة كهرباء لبنان لتجديد العقد وفقاً لشروط الشركة".

 

وقال "حيث ان الشركة تتكبد خسائر كبيرة كمصاريف تشغيل المعمل   بغض النظر عن مبلغ 45 مليون دولار الذي لم يدفع من العقد الماضي فان الشركه لا تستطيع دفع اي زيادة على الرواتب اذا لم تتوصل الى اتفاق مع كهرباء لبنان وتقاضي مستحقاتها السابقة المتراكمة".

 

واعلن العلمي انه "على استعداد لايصال مطالب الموظفين الى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كما ابقى قنوات الاتصال مفتوحة بينه وبين الموظفين".

 

اثر ذلك قرر عمال وموظفي معمل دير عمار اعلان الاضراب المفتوح ابتداءً من يوم غد الخميس لحين تحقيق مطالبهم. وسيشمل الاضراب ايضاً قسم الصيانة بفرعي الاعمال الدورية والاعمال الطارئة، مما سيشكل ضغطاً على شركة كهرباء لبنان حيث ان جميع الصيانة على المعمل ستتوقف.

 

وقد تم ابلاغ كل من مدير شركة برايم ساوث في معمل دير عمار فوغل اولوغلن  والسيد طوني يعقوب مدير كهرباء لبنان بالقرار.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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