لبنان

تمديد اقفال مالية سرايا صيدا بعد تزايد عدد الإصابات بـ"كورونا"

Lebanon 24
31-03-2021 | 10:28
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قرر محافظ الجنوب منصور ضو صباح اليوم الأربعاء تمديد اقفال مصلحة المالية في سرايا صيدا الحكومية إلى يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا بين الموظفين .

وكان أصدر ضو قراراً قضى باقفال مصلحة المالية في المحافظة يومي الاثنين والثلاثاء اثر تسجيل أربع حالات إيجابية ، إلا أن انتشار العدوى حال دون عودة العمل فيها لاستقبال المواطنين وتسيير معاملاتهم، الى حين انتهاء جميع الموظفين من إجراء فحوصات PCR حرصاً على سلامة الجميع .
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