تمديد اقفال مالية سرايا صيدا بعد تزايد عدد الإصابات بـ"كورونا"

قرر محافظ الجنوب منصور ضو صباح اليوم الأربعاء تمديد اقفال مصلحة المالية في سرايا صيدا الحكومية إلى يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا بين الموظفين .



وكان أصدر ضو قراراً قضى باقفال مصلحة المالية في المحافظة يومي الاثنين والثلاثاء اثر تسجيل أربع حالات إيجابية ، إلا أن انتشار العدوى حال دون عودة العمل فيها لاستقبال المواطنين وتسيير معاملاتهم، الى حين انتهاء جميع الموظفين من إجراء فحوصات PCR حرصاً على سلامة الجميع .